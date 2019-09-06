Из-за "минирования" шахты во Львовской области открыто производство
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. Полиция открыла уголовное производство из-за ложного сообщения о заминировании шахты “Степная” во Львовской области. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе полиции Львовской области.
“По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) УК Украины”, — сказали в пресс-службе.
Напомним, аноним накануне вечером сообщил об угрозе взрыва на шахте “Степная” во Львовской области, сообщение оказалось ложным.