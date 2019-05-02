Через заходи безпеки 2 травня Одеса стоїть у заторах
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 2 травня. УНН. У зв’язку з обмеженням руху транспорту у центрі Одеси станом на 11:30 спостерігається ускладнення руху транспорту, передає кореспондент УНН.
Так, ускладнено рух вулицею Преображенська біля Соборної площі, де планується проведення заходів, приурочених трагедії 2 травня 2014 року.
Рух частково ускладнено біля залізничного вокзалу, та безпосередньо неподалік Куликового поля, де сталася трагедія.
"Стоять" у заторах частини вулиць Пантелеймонівська, Канатна, Велика та Мала Арнаутська, Чорновіла та Французський бульвар.
Нагадаємо, ранок 2 травня в Одесі біля Будинку профспілок розпочався спокійно, правопорушень не було, на місці працюють правоохоронці. В Одесі 2 травня ввечері також відбудеться марш "Нацкорпусу".
Додамо, 2 травня 2014 року в місті Одесі відбулися масові заворушення, які призвели до трагічних наслідків. За даними ГПУ, внаслідок масових заворушень, які відбулися в місті Одесі, загинуло 48 та поранено понад 250 осіб.
Спочатку, за даними ГПУ, сталося зіткнення колони, яка проводила марш за єдність, з організованою групою осіб, які намагались завадити проведенню маршу в районі вулиці Грецької в Одесі. Внаслідок зіткнень почалися масові заворушення в районі Грецької площі, а після закінчення футбольного матчу і на Куліковому полі біля Будинку профспілок. У районі Грецької площі, як вказали у ГПУ, отримало вогнепальні поранення 18 осіб, з яких 6 загинуло. Під час пожежі в Будинку профспілок, зазначили у ГПУ, загинуло 42 особи, з яких 10 отримали тілесні ушкодження внаслідок падіння, намагаючись врятуватись від пожежі, і 32 - загинули внаслідок отруєння чадним газом і продуктами горіння. Всього під час масових заворушень понад 250 осіб отримали тілесні ушкодження.