Из-за мер безопасности 2 мая Одесса стоит в пробках
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 2 мая. УНН. В связи с ограничением движения транспорта в центре Одессы по состоянию на 11:30 наблюдается затруднение движения транспорта, передает корреспондент УНН.
Так, затруднено движение улицей Преображенская возле Соборной площади, где планируется проведение мероприятий, приуроченных трагедии 2 мая 2014 года.
Движение частично затруднено у железнодорожного вокзала, и непосредственно возле Куликова поля, где произошла трагедия.
"Стоят" в пробках части улиц Пантелеймоновская, Канатная, Большая и Малая Арнаутская, Черновила и Французский бульвар.
Напомним, утро 2 мая в Одессе возле Дома профсоюзов началось спокойно, правонарушений не было, на месте работают правоохранители. В Одессе 2 мая вечером также состоится марш "Нацкорпуса".
Добавим, 2 мая 2014 года в городе Одессе произошли массовые беспорядки, которые привели к трагическим последствиям. По данным ГПУ, в результате массовых беспорядков, произошедших в городе Одессе, погибли 48 и ранены более 250 человек.
Сначала, по данным ГПУ, произошло столкновение колонны, проводившей марш за единство, с организованной группой лиц, которые пытались помешать проведению марша в районе улицы Греческой в Одессе. В результате столкновений начались массовые беспорядки в районе Греческой площади, а после окончания футбольного матча и на Куликовом поле возле Дома профсоюзов. В районе Греческой площади, как указали в ГПУ, получило огнестрельные ранения 18 человек, из которых 6 погибло. Во время пожара в Доме профсоюзов, отметили в ГПУ, погибли 42 человека, из которых 10 получили телесные повреждения в результате падения, пытаясь спастись от пожара, и 32 - погибли в результате отравления угарным газом и продуктами горения. Всего во время массовых беспорядков более 250 человек получили телесные повреждения.