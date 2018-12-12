Через врізку у нафтопровід "Дружба" відкрито провадження
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 12 грудня. УНН. За фактом незаконної врізки у нафтопровід "Дружба" поліція відкрила кримінальне провадження. Про це кореспонденту УНН повідомила керівник відділу комунікації ГУНП у Житомирській області Алла Ващенко.
"Відкрито кримінальне провадження за ст. 292 ККУ – Пошкодження об'єктів магістральних нафто- , газо- та нафтопродуктопроводів", – повідомила Ващенко.
Нині поліція встановлює осіб причетних до цього злочину.
Як повідомляв УНН, працівники акціонерного товариства "Укртранснафта" сьогодні під час обходу неподалік с. Дідовичі Житомирської області, на 221 км магістрального нафтопроводу "Мозир – Броди", виявили незаконну врізку. Ремонтні бригади вже ліквідували зловмисне пошкодження.
Нагадаємо, 11 грудня у Мукачівському районі Закарпатської області сталася розгерметизація нафтопроводу "Дружба". Ремонтні бригади ліквідували врізку.