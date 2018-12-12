Из-за врезки в нефтепровод "Дружба" открыто производство

"Открыто уголовное производство по ст. 292 УК – Повреждение объектов магистральных нефте-, газо- и нефтепродуктопроводов", – сообщила Ващенко.

Сейчас полиция устанавливает лиц, причастных к этому преступлению.

Как сообщал УНН, работники акционерного общества "Укртранснафта" сегодня во время обхода неподалеку с. Дедовичи Житомирской области, на 221 км магистрального нефтепровода "Мозырь – Броды", обнаружили незаконную врезку. Ремонтные бригады уже ликвидировали злонамеренное повреждение.

Напомним, 11 декабря в Мукачевском районе Закарпатской области произошла разгерметизация нефтепровода "Дружба". Ремонтные бригады ликвидировали врезку.