Через ворожий удар по Харкову відомо вже про трьох загиблих і 19 поранених: Зеленський закликав партнерів до більш рішучих дій
Київ • УНН
У результаті російського удару по Харкову загинули 3 людини і 19 отримали поранення, що спонукало президента Зеленського закликати партнерів до більш рішучих дій зі знищення російських терористів і бойових літаків.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що у результаті удару рф по Харкову кількість постраждалих зросла до 19. Президент наголосив, що російський терор керованими авіабомбами має бути зупинений і може бути зупинений, але для цього потрібні сильні рішення партнерів, щоб Україна могла знищувати російських терористів та російську бойову авіацію там, де вони є, передає УНН.
"Російські терористи знову вдарили по Харкову керованими авіабомбами. На жаль, є влучання в житловий будинок. Розбір завалів триває. На місці всі необхідні служби. Станом на зараз відомо про 19 поранених і трьох загиблих. Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких", - повідомив Зеленський.
Президент наголосив, що російський терор керованими авіабомбами має бути зупинений і може бути зупинений.
"Потрібні сильні рішення партнерів, щоб ми могли знищувати російських терористів та російську бойову авіацію там, де вони є. Ми вже довели, що захистити людей і життя від ракетного терору реально, зокрема очищенням прикордонних районів від пускових установок терористів. Потрібно захистити й від бомб. Потрібна ця рішучість", - зазначив Зеленський.
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Як повідомляв УНН, армія рф завдала по Харкову чотири удари, є загиблі і поранені.
У мережі з'явились кадри наслідків ворожої атки та руйнувань у Харкові.