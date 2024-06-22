Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате удара рф по Харькову количество пострадавших возросло до 19. Президент подчеркнул, что российский террор управляемыми авиабомбами должен быть остановлен и может быть остановлен, но для этого нужны сильные решения партнеров, чтобы Украина могла уничтожать российских террористов и российскую боевую авиацию там, где они есть, передает УНН.

"Российские террористы снова ударили по Харькову управляемыми авиабомбами. К сожалению, есть вмешательство в жилой дом. Разбор завалов продолжается. На месте все необходимые службы. По состоянию на сейчас известно о 19 раненых и трех погибших. Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких", - сообщил Зеленский.

Президент подчеркнул, что российский террор управляемыми авиабомбами должен быть остановлен и может быть остановлен.

"Нужны сильные решения партнеров, чтобы мы могли уничтожать российских террористов и российскую боевую авиацию там, где они есть. Нужно защитить и от бомб. Нужна эта решимость", - отметил Зеленский.

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Как сообщал УНН, армия рф нанесла по Харькову четыре удара, есть погибшие и раненые.

В сети появились кадры последствий вражеской атки и разрушений в Харькове.