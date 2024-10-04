Через ворожий обстріл селища на Херсонщині поранено чоловіка
Київ • УНН
Російські війська обстріляли селище Понятівка в Херсонській області. Внаслідок мінометного удару 38-річний чоловік отримав вибухову травму, йому надається медична допомога.
У Херсонській області російська війська сьогодні, 4 жовтня, обстріляли селище Понятівка. Внаслідок ворожої атаки поранення отримав 38-річний чоловік, повідомили у Херсонської ОВА, передає УНН.
Опівдні окупанти атакували з мінометів Понятівку.Через ворожий удар постраждав 38-річний чоловік. Попередньо, він дістав вибухову травму
Лікарі проводять обстеження та надають допомогу потерпілому.
На Херсонщині вранці росіяни атакували з дрона чоловіка на мопеді04.10.24, 08:59 • 14855 переглядiв