Из-за вражеского обстрела поселка на Херсонщине ранен мужчина

В Херсонской области российские войска сегодня, 4 октября, обстреляли поселок Понятовка. В результате вражеской атаки ранения получил 38-летний мужчина, сообщили в Херсонской ОВА, передает УНН.

В полдень оккупанты атаковали из минометов Понятовку, из-за вражеского удара пострадал 38-летний мужчина. Предварительно, он получил взрывную травму - говорится в сообщении ОВА.

Врачи проводят обследование и оказывают помощь пострадавшему.

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