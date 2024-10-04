Из-за вражеского обстрела поселка на Херсонщине ранен мужчина
Киев • УНН
Российские войска обстреляли поселок Понятовка в Херсонской области. В результате минометного удара 38-летний мужчина получил взрывную травму, ему оказывается медицинская помощь.
В Херсонской области российские войска сегодня, 4 октября, обстреляли поселок Понятовка. В результате вражеской атаки ранения получил 38-летний мужчина, сообщили в Херсонской ОВА, передает УНН.
В полдень оккупанты атаковали из минометов Понятовку, из-за вражеского удара пострадал 38-летний мужчина. Предварительно, он получил взрывную травму
Врачи проводят обследование и оказывают помощь пострадавшему.
В Херсонской области утром россияне атаковали с дрона мужчину на мопеде4 октября 2024, 05:59 • 12410 просмотров