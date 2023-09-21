Через ворожу атаку на Київщині постраждали троє людей, влучань не зафіксовано – ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Кількість постраждалих внаслідок ранкової атаки на Київщину зросла до трьох, влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури не зафіксовано. Про це повідомив очільник Київської ОВА Руслан Кравченко, пише УНН.
Деталі
Повітряна тривога на Київщині тривала понад 2 год. У регіоні активно працювала ППО.
За оперативною інформацією, влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури не зафіксовано.
Є інформація про трьох постраждалих.
Станом на 8:45, через падіння уламків виникли пожежі на території декількох підприємств області, пошкоджена будівля професійно-технічного навчального закладу.
Зафіксовано падіння уламків на території медичного закладу, без постраждалих та пошкоджень.
У декількох громадах пошкоджені приватні будинки та автомобілі.
Доповнення
Раніше Офіс Генпрокуратури повідомляв про одного постраждалого внаслідок ракетної атаки армії рф у Київській області, пошкоджені приміщення лікарні та будинки.