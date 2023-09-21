Из-за вражеской атаки на Киевщине пострадали три человека, попаданий не зафиксировано - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. Количество пострадавших в результате утренней атаки на Киевщину возросло до трех, попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не зафиксировано. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко, пишет УНН.
Детали
Воздушная тревога на Киевщине длилась более 2 часов. В регионе активно работала ПВО.
По оперативной информации, попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не зафиксировано.
Есть информация о трех пострадавших.
По состоянию на 8:45, из-за падения обломков возникли пожары на территории нескольких предприятий области, повреждено здание профессионально-технического учебного заведения.
Зафиксировано падение обломков на территории медицинского учреждения, без пострадавших и повреждений.
В нескольких громадах повреждены частные дома и автомобили.
Дополнение
Ранее Офис Генпрокуратуры сообщал об одном пострадавшем в результате ракетной атаки армии РФ в Киевской области, повреждены помещения больницы и дома.