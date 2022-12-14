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Через витоки газу у Лисичанську вибухають будинки, окупанти не готові до зими - Гайдай

Через витоки газу у Лисичанську вибухають будинки, окупанти не готові до зими - Гайдай

Київ • УНН

 • 561984 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. В окупованому Лисичанську у Луганській області вибухають будинки. Окупаційна влада не готова до опалювального сезону, ситуація в регіоні залишається складною. Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає УНН.

Деталі

“На окупованій території ситуація важка, особливо там, де проходила активна фаза бойових дій. Я давно вже казав, що окупанти не зможуть виконати свої обіцянки щодо газу, електрики, води. Так воно і сталося", - сказав Гайдай.

За його словами, окупанти іноді підключають або електрику, або газ. Через витоки газу в Лисичанську вибухають будинки. На регіон очікують пожежі, оскільки при мінусовій температурі люди почнуть підключати електричне опалення.

Цитата

"Ми бачимо наслідки. У Лисичанську вибухають будинки, бо відбувається багато витоків газу. Що стосується електрики, зараз буде мінусова температура, люди почнуть підключати електричне опалення і це все просто погорить. Зроблено все ненадійно. Тому ми бачимо вантажівки, які привозять дрова у дев'ятиповерхові будинки", - додав голова ОВА.

Доповнення

Російські загарбники завозять ліки на окуповані території Луганської області виключно для потреб бойовиків та продовжують заходи щодо примусової паспортизації.

Окрім цього, на території Луганської області окупанти планують масову мобілізацію чоловіків, незалежно від віку та медичного стану чоловіків.

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