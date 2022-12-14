Из-за утечек газа в Лисичанске взрываются дома, оккупанты не готовы к зиме - Гайдай
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. В оккупированном Лисичанске в Луганской области взрываются дома. Оккупационные власти не готовы к отопительному сезону, ситуация в регионе остается сложной. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает УНН.
Детали
“На оккупированной территории ситуация тяжелая, особенно там, где проходила активная фаза боевых действий. Я давно уже говорил, что оккупанты не смогут выполнить свои обещания по газу, электричеству, воде. Так оно и произошло", - сказал Гайдай.
По его словам, оккупанты иногда подключают либо электричество, либо газ. Из-за утечек газа в Лисичанске взрываются дома. Регион ожидают пожары, поскольку при минусовой температуре люди начнут подключать электрическое отопление.
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"Мы видим последствия. В Лисичанске взрываются дома, потому что происходит много утечек газа. Что касается электричества, сейчас будет минусовая температура, люди начнут подключать электрическое отопление и это все просто погорит. Сделано все ненадежно. Поэтому мы видим грузовики, привозящие дрова в девятиэтажные дома", - добавил глава ОВА.
Дополнение
Российские захватчики завозят лекарства на оккупированные территории Луганской области исключительно для нужд боевиков и продолжают меры по принудительной паспортизации.
Кроме этого, на территории Луганской области оккупанты планируют массовую мобилизацию мужчин, независимо от возраста и медицинского состояния мужчин.