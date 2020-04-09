Через відлигу у Карпатах загроза сходження лавин
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. В українських Карпатах сьогодні через відлигу очікується значна сніголавинна небезпека. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДСНС України.
"За даними Укргідрометцентру, 9 квітня, у зв’язку з відлигою, на високогір’ях Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в Україні 9 квітня утримається суха погода.
Температура вдень сягатиме 23 градусів тепла.