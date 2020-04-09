Из-за оттепели в Карпатах угроза схождения лавин
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. В украинских Карпатах сегодня из-за оттепели ожидается значительная снеголавинная опасность. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГСЧС Украины.
"По данным Укргидрометцентра, 9 апреля, в связи с оттепелью, на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
Напомним, в Украине 9 апреля сохранится сухая погода.
Температура днем будет достигать 23 градусов тепла.