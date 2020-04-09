До 23° тепла: синоптики дали прогноз на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. В Україні у четвер, 9 квітня, очікується суха погода, повітря вдень місцями прогріється до 23 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
За даними синоптиків, 9 квітня в Україні без опадів. Температура вночі від 1 до 6 градусів тепла, на поверхні грунту заморозки 0-5 градусів; вдень - 15-20 градусів тепла, на заході країни - до 23 градусів тепла.
На Київщині 9 квітня також без опадів, температура вночі 1-6 градусів тепла, на поверхні грунту заморозки 0-5 градусів, вдень - 15-19 градусів тепла.
Нагадаємо, за даними дослідження, весна буде теплішою через зміни клімату.