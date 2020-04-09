До 23° тепла: синоптики дали прогноз на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Украине в четверг, 9 апреля, ожидается сухая погода, воздух днем местами прогреется до 23 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
По данным синоптиков, 9 апреля в Украине без осадков. Температура ночью от 1 до 6 градусов тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5 градусов; днем - 15-20 градусов тепла, на западе страны - до 23 градусов тепла.
В Киевской области 9 апреля также без осадков, температура ночью 1-6 градусов тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5 градусов, днем - 15-19 градусов тепла.
Напомним, по данным исследования, весна будет теплее из-за изменений климата.