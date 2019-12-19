Через відкриття головної ялинки обмежать рух у центрі столиці
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. У Києві з 19 грудня заборонять рух усіх видів транспорту уздовж Володимирського проїзду та вулиці Володимирської у зв’язку зі святковими заходами та урочистою церемонією засвічення вогнів на головній новорічній ялинці країни. Про це йдеться у розпорядженні КМДА № 1769, передає УНН.
"Рух заборонять: із 17:00 до 19:00 – від будинку №51/53 до перетину з вулицею Софіївською; із 16:00 до 22:00 – від будинку № 23 на вулиці Софіївській до Рильського провулку, а також уздовж Володимирського проїзду", - сказано у повідомленні.
За інформацією Департаменту транспортної інфраструктури, планується організувати рух: тролейбусів маршруту № 6 від Мінського масиву до ст. м. "Лук’янівська"; тролейбусів маршрутів №№ 16, 18 відповідно від вул. Академіка Туполєва та вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу; автобусів маршрутів загального користування в звичайному режимі руху №№ 24, 114 за схемою руху робочого дня.
Нагадаємо, у новорічну ніч київський фунікулер працюватиме цілодобово.
Як раніше повідомляв УНН, у четвер, 19 грудня, на Софійській площі урочисто засвітять головну новорічну ялинку країни, а також відбудеться зустріч Святого Миколая та виступ гурту "Друга Ріка".