Из-за открытия главной елки ограничат движение в центре столицы
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. В Киеве с 19 декабря запретят движение всех видов транспорта вдоль Владимирского проезда и улицы Владимирской в связи с праздничными мероприятиями и торжественной церемонией зажжения огней на главной новогодней елке страны. Об этом говорится в распоряжении КГГА №1769, передает УНН.
"Движение запретят: с 17:00 до 19:00 - от дома №51/53 до пересечения с улицей Софиевской; с 16:00 до 22:00 - от дома №23 на улице Софиевской до Рыльского переулка, а также вдоль Владимирского проезда", - говорится в сообщении.
По информации Департамента транспортной инфраструктуры, планируется организовать движение: троллейбусов маршрута №6 от Минского массива ст. м. "Лукьяновская"; троллейбусов маршрутов №№16, 18 соответственно от ул. Академика Туполева и ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода; автобусов маршрутов общего пользования в обычном режиме движения №№24, 114 по схеме движения рабочего дня.
Напомним, в новогоднюю ночь киевский фуникулер будет работать круглосуточно.
Как ранее сообщал УНН, в четверг, 19 декабря, на Софийской площади торжественно зажгут главную новогоднюю елку страны, а также состоится встреча Святого Николая и выступление группы "Друга Рика".