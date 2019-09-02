Через вбивство водія на Запоріжчині відкрито кримінальне провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. За фактом вбивства водія на Запоріжжі поліція відкрила кримінальне провадження. Підозрюваним інкримінують умисне вбивство та незаконне заволодіння транспортним засобом. Про це УНН повідомили в пресслужбі ГУНП в Запорізькій області.
“На даний час триває досудове розслідування кримінального провадження, відкритого за ознаками п.6, 12 ч.2 ст.115 (Умисне вбивство) та ч.3 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Найсуворіша санкція статей передбачає від десяти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі”, - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Перший заступник Голови Нацполіції — начальник кримінальної поліції України В’ячеслав Аброськін на власній сторінці у Facebook повідомив, що правоохоронці затримали підозрюваних у вбивстві водія та викраденні його авто у Запорізькій області.