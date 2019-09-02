Поліцейські затримали чоловіків, які вбили та закопали у полі тіло водія
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Перший заступник Голови Нацполіції — начальник кримінальної поліції України В’ячеслав Аброськін на власній сторінці у Facebook повідомив, що правоохоронці затримали підозрюваних у вбивстві водія та викраденні його авто у Запорізькій області, пише УНН.
“Тільки слова подяки поліції Запоріжжя за розкриття протягом доби вбивства місцевого мешканця Запорізької області, приватного перевізника, який з 30 на 31 серпня 2019 року безвісті зник разом з власним авто Geely”, — вказано у повідомленні.
Двоє злочинців, 1984 та 1998 р.н., найняли потерпілого для поїздки по області, але в подальшому вбили, тіло закопали в полі та заволоділи його авто.
На ранок тіло потерпілого було знайдено, а двоє злочинців затримані. Наразі тривають слідчі дії.
Як писав УНН, правоохоронці затримали 34-річного громадянина Республіки Молдова, який підозрюється у вбивстві таксиста в Києві в ніч на 28 серпня.