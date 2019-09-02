Полицейские задержали мужчин, которые убили и закопали в поле тело водителя

“Только слова благодарности полиции Запорожье за раскрытие в течение суток убийства местного жителя Запорожской области, частного перевозчика, который с 30 на 31 августа 2019 года без вести пропал вместе с личным авто Geely”, — указывается в сообщении.

Двое преступников, 1984 и 1998 г.р., наняли потерпевшего для поездки по области, но в дальнейшем убили, тело закопали в поле и завладели его авто.

Утром тело потерпевшего было найдено, а двое преступников задержаны. Сейчас продолжаются следственные действия.

Как писал УНН, правоохранители задержали 34-летнего гражданина Республики Молдова, который подозревается в убийстве таксиста в Киеве в ночь на 28 августа.