Полицейские задержали мужчин, которые убили и закопали в поле тело водителя
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. Первый заместитель Председателя Нацполиции — начальник криминальной полиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook сообщил, что правоохранители задержали подозреваемых в убийстве водителя и похищении его авто в Запорожской области, пишет УНН.
“Только слова благодарности полиции Запорожье за раскрытие в течение суток убийства местного жителя Запорожской области, частного перевозчика, который с 30 на 31 августа 2019 года без вести пропал вместе с личным авто Geely”, — указывается в сообщении.
Двое преступников, 1984 и 1998 г.р., наняли потерпевшего для поездки по области, но в дальнейшем убили, тело закопали в поле и завладели его авто.
Утром тело потерпевшего было найдено, а двое преступников задержаны. Сейчас продолжаются следственные действия.
Как писал УНН, правоохранители задержали 34-летнего гражданина Республики Молдова, который подозревается в убийстве таксиста в Киеве в ночь на 28 августа.