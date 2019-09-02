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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 7660 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 113745 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 124553 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 116014 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 121717 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 126237 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151426 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150830 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Полицейские задержали мужчин, которые убили и закопали в поле тело водителя

Полицейские задержали мужчин, которые убили и закопали в поле тело водителя

Киев  •  УНН

 • 11089 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Первый заместитель Председателя Нацполиции — начальник криминальной полиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook сообщил, что правоохранители задержали подозреваемых в убийстве водителя и похищении его авто в Запорожской области, пишет УНН.

“Только слова благодарности полиции Запорожье за раскрытие в течение суток убийства местного жителя Запорожской области, частного перевозчика, который с 30 на 31 августа 2019 года без вести пропал вместе с личным авто Geely”, — указывается в сообщении.

Двое преступников, 1984 и 1998 г.р., наняли потерпевшего для поездки по области, но в дальнейшем убили, тело закопали в поле и завладели его авто.

Утром тело потерпевшего было найдено, а двое преступников задержаны. Сейчас продолжаются следственные действия.

Как писал УНН, правоохранители задержали 34-летнего гражданина Республики Молдова, который подозревается в убийстве таксиста в Киеве в ночь на 28 августа.

Украинские Национальные Новости

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