Из-за убийства водителя в Запорожской области открыто уголовное производство
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. По факту убийства водителя в Запорожской области полиция открыла уголовное производство. Подозреваемым инкриминируют умышленное убийство и незаконное завладение транспортным средством. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУНП в Запорожской области.
"В настоящее время продолжается досудебное расследование уголовного производства, открытого по признакам п.6, 12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) и ч.3 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Строжайшая санкция статей предусматривает от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы", - говорится в сообщении.
Напомним, Первый заместитель Главы Нацполиции - начальник криминальной полиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook сообщил, что правоохранители задержали подозреваемых в убийстве водителя и похищении его авто в Запорожской области.