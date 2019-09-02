Из-за убийства водителя в Запорожской области открыто уголовное производство

"В настоящее время продолжается досудебное расследование уголовного производства, открытого по признакам п.6, 12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) и ч.3 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Строжайшая санкция статей предусматривает от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы", - говорится в сообщении.

Напомним, Первый заместитель Главы Нацполиции - начальник криминальной полиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook сообщил, что правоохранители задержали подозреваемых в убийстве водителя и похищении его авто в Запорожской области.