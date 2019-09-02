Из-за убийства водителя в Запорожской области открыто уголовное производство

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 112104 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 122793 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 114325 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 120287 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 125433 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150933 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150531 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140696 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 195243 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116853 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Актуальное
Из-за убийства водителя в Запорожской области открыто уголовное производство

Из-за убийства водителя в Запорожской области открыто уголовное производство

Киев  •  УНН

 • 11062 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. По факту убийства водителя в Запорожской области полиция открыла уголовное производство. Подозреваемым инкриминируют умышленное убийство и незаконное завладение транспортным средством. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУНП в Запорожской области.

"В настоящее время продолжается досудебное расследование уголовного производства, открытого по признакам п.6, 12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) и ч.3 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Строжайшая санкция статей предусматривает от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы", - говорится в сообщении.

Напомним, Первый заместитель Главы Нацполиции - начальник криминальной полиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook сообщил, что правоохранители задержали подозреваемых в убийстве водителя и похищении его авто в Запорожской области.

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