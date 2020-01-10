Через Україну до ЄС проїхав перший контейнерний поїзд із Китаю
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Територією України проїхав перший контейнерний поїзд із Китаю до Польщі. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов, передає УНН.
"Транзит повертається. З символізмом в новому році. 39 годин і 54 хвилини територією України їхав перший контейнерний поїзд з Китаю до Польщі", - написав Кравцов.
Повідомляється, що вперше поїзд їхав широкою колією LHS без перевантаження на кордоні, а зустрічали його колеги у польському Славкуві.
"Маршрут "Китай-ЄС" транзитом Україною є надійним, дешевшим та зручнішим для всіх учасників цього логістичного ланцюга. А цей поїзд - гарний знак і перша важлива ластівка в організації масштабних проектів з Китаєм та Середньою Азією для "Укрзалізниці", - додав Кравцов.
Він також зазначив, що в "Укрзалізниці" є ряд переваг для таких маршрутів і їх розвитку в майбутньому, так як це може бути частиною сухопутного та морського маршруту ТМТМ (Транскаспійський міжнародний транспортний маршрут).
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Проте глава компанії визнає, що транзитні перевезення по території країни в цілому продемонстрували зниження обсягу.
"З 2008 року щороку обсяг транзитних перевезень Україною падає. Транзит з Китаю до країн ЄС має ряд штучних перепон з політичним забарвленням. Це питання не бізнесу, а геополітики", - написав Кравцов.
Зазначимо, що контейнерний поїзд виїхав з китайського Сіаня до польського Славкува, час у дорозі - 12 днів.
Нагадаємо, на Донбасі відновили припинений у 2014 році рух поїздів до прифронтового міста.