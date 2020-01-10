Через Украину в ЕС проехал первый контейнерный поезд из Китая
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. По территории Украины проехал первый контейнерный поезд из Китая в Польшу. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов, передает УНН.
"Транзит возвращается. С символизмом в новом году. 39 часов и 54 минуты по территории Украины ехал первый контейнерный поезд из Китая в Польшу", - написал Кравцов.
Сообщается, что впервые поезд ехал широкой колеей LHS без перегрузки на границе, а встречали его коллеги в польском Славкуве.
"Маршрут "Китай-ЕС" транзитом через Украину является надежным, дешевым и удобным для всех участников этой логистической цепи. А этот поезд - хороший знак и первая важная ласточка в организации масштабных проектов с Китаем и Средней Азией для "Укрзализныци", - добавил Кравцов.
Он также отметил, что в "Укрзализныце" есть ряд преимуществ для таких маршрутов и их развития в будущем, так как это может быть частью сухопутного и морского маршрута ТМТМ (Транскаспийский международный транспортный маршрут).
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Однако глава компании признает, что транзитные перевозки по территории страны в целом продемонстрировали снижение объема.
"С 2008 года ежегодно объем транзитных перевозок Украины падает. Транзит из Китая в страны ЕС имеет ряд искусственных преград с политической окраской. Это вопрос не бизнеса, а геополитики", - написал Кравцов.
Отметим, что контейнерный поезд выехал из китайского Сианя до польского Славкува, время в пути - 12 дней.
Напомним, на Донбассе возобновили прекращенное в 2014 году движение поездов к прифронтовому городу.