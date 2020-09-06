Через сукупність певних факторів може з’явитися потреба у перенесенні "мінського процесу" - МЗС

"Нагальної потреби У тому, щоб прямо зараз переносити "мінський процес" з Мінська, немає. Але ми, безумовно, розуміємо, що така потреба у будь-який момент може виникнути. І тому ми дивимося на можливі альтернативи. Але має настати сукупність факторів", – вважає Кулеба.

Також він наголосив, що введення російських військ до Білорусі – не єдиний сценарій, за якого доведеться розглядати таке перенесення.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що він не бачить сенсу для зміни майданчика для ТКГ з Мінська на інше місто, оскільки всі перемовини відбуваються у відеоформаті через COVID-19.