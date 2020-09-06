Из-за совокупности определенных факторов может появиться необходимость в переносе "минского процесса" - МИД

"Необходимости в том, чтобы прямо сейчас переносить "минский процесс" из Минска, нет. Но мы, безусловно, понимаем, что такая потребность в любой момент может возникнуть. И поэтому мы смотрим на возможные альтернативы. Но должна наступить совокупность факторов", - считает Кулеба.

Также он отметил, что ввод российских войск в Белорусь - не единственный сценарий, при котором придется рассматривать такой перенос.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он не видит смысла для изменения площадки для ТКГ из Минска на другой город, поскольку все переговоры проходят в видеоформате из-за COVID-19.