Через спалах коронавірусу у Житомирі на карантин закрили лікарню
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 5 травня. УНН. Через спалах коронавірусу серед медичних працівників у Житомирі на два тижні закрили міську лікарню №2. Про це розповів мер Житомира Сергій Сухомлин, передає кореспондент УНН.
За його словами, впродовж минулого тижня працівників лікарні протестували на COVID-19 методом ПЛР та виявили 16 хворих. Серед них - 5 завідувачів відділень та особа з керівного складу медзакладу.
"Усі вони зараз знаходяться на самоізоляції, лікуються амбулаторно. Особи, з якими контактували хворі, встановлені. З 9 квітня пацієнти з ГРВІ та підозрою на пневмонію направлялися виключно в лікарню №1. Шляхи зараження медперсоналу зараз встановлюють епідеміологи. Тимчасово призупиняємо госпіталізацію пацієнтів у стаціонарні відділення закладу. Тих, що перебувають на завершальному етапі лікування, переводимо на амбулаторне доліковування. Пацієнтів, які за станом здоров'я не можуть лікуватися амбулаторно, залишаємо у закладі", – пояснив міський голова.
Відновлювати діяльність стаціонару планують після проведення повної дезінфекції приміщень та ПЛР-тестування працівників не раніше, ніж за два тижні.
Нагадаємо, за даними МОЗ, станом на 9:00 5 травня в Україні 12 697 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них у Житомирській області - 448.