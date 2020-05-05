Из-за вспышки коронавируса в Житомире на карантин закрыли больницу
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 5 мая. УНН. Из-за вспышки коронавируса среди медицинских работников в Житомире на две недели закрыли городскую больницу №2. Об этом рассказал мэр Житомира Сергей Сухомлин, передает корреспондент УНН.
По его словам, на прошлой неделе работников больницы протестировали на COVID-19 методом ПЦР и выявили 16 больных. Среди них - 5 заведующих отделений и одно лицо из руководящего состава медучреждения.
"Все они сейчас находятся на самоизоляции, лечатся амбулаторно. Лица, с которыми контактировали больные, установлены. С 9 апреля пациенты с ОРВИ и подозрением на пневмонию направлялись исключительно в больницу №1. Пути заражения медперсонала сейчас устанавливают эпидемиологи. Временно приостанавливаем госпитализацию пациентов в стационарные отделения учреждения. Тех, которые находятся на завершающем этапе лечения, переводим на амбулаторное долечивание. Пациентов, которые по состоянию здоровья не могут лечиться амбулаторно, оставляем в заведении", - пояснил городской голова.
Возобновлять деятельность стационара планируют после проведения полной дезинфекции помещений и ПЦР-тестирования работников не раньше, чем через две недели.
Напомним, по данным Минздрава, по состоянию на 9:00 5 мая в Украине 12 697 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них в Житомирской области - 448.