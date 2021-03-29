Через сходження з рейок потягу Київ-Запоріжжя можливі затримки деяких рейсів

Деталі

Поїзд №731 Запоріжжя-Київ вже вирушив із Запоріжжя і прослідує із затримкою орієнтовно до 4-5 годин.

Також із запізненням на орієнтовно 1-2 години прослідують потяги:

№070 Маріуполь – Львів

№738 Запоріжжя – Київ

№012 Новоолексіївка – Київ

№010 Маріуполь – Київ

№116 Бердянськ – Київ

№088 Новоолексіївка – Ковель

Точний час запізнення може коригуватись та залежатиме від ходу відновлювальних робіт, які досі тривають. Зазначені вище рейси прямуватимуть стандартним маршрутом, але з уповільненням по швидкості.

Нагадаємо

Внаслідок сходження з рейок 6 з 9 вагонів поїзда Інтерсіті+ до Запоріжжя за 50 кілометрів до кінцевої станції ніхто не постраждав, Укрзалізниця створила комісію, яка розслідує причини аварії. Усі 88 пасажирів рейсу вже прибули до Запоріжжя резервним поїздом.