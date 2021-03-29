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Из-за схода с рельсов поезда Киев-Запорожье возможны задержки некоторых рейсов

Из-за схода с рельсов поезда Киев-Запорожье возможны задержки некоторых рейсов

Киев  •  УНН

 • 13630 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Из-за схода с рельсов нескольких вагонов поезда №732 Киев - Запорожье возможны задержки некоторых рейсов. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Укрзализныци.

Детали

Поезд №731 Запорожье-Киев уже отправился из Запорожья и проследует с задержкой ориентировочно до 4-5 часов.

Также с опозданием на ориентировочно 1-2 часа проследуют поезда:

№070 Мариуполь - Львов

№738 Запорожье - Киев

№012 Новоалексеевка - Киев

№010 Мариуполь - Киев

№116 Бердянск - Киев

№088 Новоалексеевка - Ковель

Точное время опоздания может корректироваться и зависеть от хода восстановительных работ, которые до сих пор продолжаются. Указанные выше рейсы будут следовать стандартному маршруту, но с замедлением по скорости.

Напомним

Вследствие схода с рейок 6 из 9 вагонов поезда Интерсити + в Запорожье в 50 километрах к кинцевоӥ станциӥ никто не пострадал, Укрзализныця создала комиссию, которая расследует причины аварии. Все 88 пассажиров рейса уже прибыли в Запорожье резервным поездом.

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