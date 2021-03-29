Из-за схода с рельсов поезда Киев-Запорожье возможны задержки некоторых рейсов
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Из-за схода с рельсов нескольких вагонов поезда №732 Киев - Запорожье возможны задержки некоторых рейсов. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Укрзализныци.
Детали
Поезд №731 Запорожье-Киев уже отправился из Запорожья и проследует с задержкой ориентировочно до 4-5 часов.
Также с опозданием на ориентировочно 1-2 часа проследуют поезда:
№070 Мариуполь - Львов
№738 Запорожье - Киев
№012 Новоалексеевка - Киев
№010 Мариуполь - Киев
№116 Бердянск - Киев
№088 Новоалексеевка - Ковель
Точное время опоздания может корректироваться и зависеть от хода восстановительных работ, которые до сих пор продолжаются. Указанные выше рейсы будут следовать стандартному маршруту, но с замедлением по скорости.
Напомним
Вследствие схода с рейок 6 из 9 вагонов поезда Интерсити + в Запорожье в 50 километрах к кинцевоӥ станциӥ никто не пострадал, Укрзализныця создала комиссию, которая расследует причины аварии. Все 88 пассажиров рейса уже прибыли в Запорожье резервным поездом.