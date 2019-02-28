Через сильний вітер на Львівщині без світла залишилось 19 населених пунктів
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 28 лютого. УНН. На Львівщині, через сильні пориви вітру без електропостачання залишилося 19 населених пунктів. Про це повідомили у прес-службі Львівської ОДА, передає УНН.
В ОДА повідомили, що внаслідок несприятливих погодних умов через пориви північно-західного вітру 15 — 20 м/с виникли пошкодження в електричних мережах.
"...станом на 18:00 год залишаються знеструмленими 5 повітряних ліній електропередач ПЛ 6-10кВ повністю та 2 частково. Тимчасово без електропостачання залишаються 19 населених пунктів (11 повністю та 8 частково) у Жовківському, Кам’янка-Бузькому, Сокальському та Турківському районах, а також окремі будинки у м. Львові", - йдеться у повідомленні.
Пошкодження в електромережах усувають 14 бригад ПрАТ “Львівобленерго” у складі 72 особи та 16 одиниць техніки.
Нагадаємо, на Чернігівщині 242 населених пунктів залишились без світла.