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Через сильний вітер на Львівщині без світла залишилось 19 населених пунктів

Через сильний вітер на Львівщині без світла залишилось 19 населених пунктів

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 28 лютого. УНН. На Львівщині, через сильні пориви вітру без електропостачання залишилося 19 населених пунктів. Про це повідомили у прес-службі Львівської ОДА, передає УНН.

В ОДА повідомили, що внаслідок несприятливих погодних умов через пориви північно-західного вітру 15 — 20 м/с виникли пошкодження в електричних мережах.

"...станом на 18:00 год залишаються знеструмленими 5 повітряних ліній електропередач ПЛ 6-10кВ повністю та 2 частково. Тимчасово без електропостачання залишаються 19 населених пунктів (11 повністю та 8 частково) у Жовківському, Кам’янка-Бузькому, Сокальському та Турківському районах, а також окремі будинки у м. Львові", - йдеться у повідомленні.

Пошкодження в електромережах усувають 14 бригад ПрАТ “Львівобленерго” у складі 72 особи та 16 одиниць техніки.

Нагадаємо, на Чернігівщині 242 населених пунктів залишились без світла.

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