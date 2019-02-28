Из-за сильного ветра во Львовской области без света осталось 19 населенных пунктов
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 28 февраля. УНН. Во Львовской области из-за сильных порывов ветра без электроснабжения осталось 19 населенных пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе Львовской ОГА, передает УНН.
В ОГА сообщили, что в результате неблагоприятных погодных условий из-за порывов северо-западного ветра 15 - 20 м/с возникли повреждения в электрических сетях.
"... по состоянию на 18:00, остаются обесточенными 5 воздушных линий электропередач ВЛ 6-10кВ полностью и 2 частично. Временно без электроснабжения остаются 19 населенных пунктов (11 полностью и 8 частично) в Жовковском, Каменка-Бугском, Сокальском и Турковском районах, а также отдельные дома во Львове", - говорится в сообщении.
Повреждения в электросетях устраняют 14 бригад ЧАО "Львовоблэнерго" в составе 72 человека и 16 единиц техники.
Напомним, в Черниговской области 242 населенных пункта остались без света.