Через руйнування мосту у Києві змінили рух громадського транспорту
Київ • УНН
У Києві обвалилася частина Повітрофлотського шляхопроводу, що призвело до зміни маршрутів громадського транспорту і перекриття руху в постраждалому районі.
У середу ввечері у Києві обвалилась частина Повітрофлотського шляхопроводу. Через це було змінено рух громадського транспорту. Про це повідомляє Київпастранс, передає УНН.
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Як повідомили у відомстві, через ліквідацію наслідків руйнування Повітрофлотського шляхопроводу організовано дублююче автобусне сполучення за схемою руху: вул. Старовокзальна - пл. Галицька - просп. Берестейський - вул. Борщагівська до Кільцевої дороги.
Окрім того, там перекрито рух автомобілів на межі вулиць Борщагівської та Жилянської (під мостом).
Також відомо, що місці працює 17 осіб особового складу та п'ять одиниць техніки.
Обвал Повітрофлотського шляхопроводу: рятувальники розчищають дорогу від зруйнованих конструкцій19.06.24, 21:15 • 24945 переглядiв