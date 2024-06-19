В среду вечером в Киеве обвалилась часть Воздухофлотского путепровода. Из-за не было изменено движение общественного транспорта. Об этом сообщает Киевпастранс, передает УНН.

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Как сообщили в ведомстве, из - за ликвидации последствий разрушения Воздухофлотского путепровода организовано дублирующее автобусное сообщение по схеме движения: ул. Старовокзальная - пл. Галицкая-просп. Берестейский-ул. Борщаговская до кольцевой дороги.

Кроме того, там перекрыто движение автомобилей на границе улиц Борщаговской и Жилянской (под мостом).

Также известно, что месте работает 17 человек личного состава и пять единиц техники.

Обвал Воздухофлотского путепровода: спасатели расчищают дорогу от разрушенных конструкций