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Через російську агресію в Україні у Латвії хочуть повернути призов на службу

Через російську агресію в Україні у Латвії хочуть повернути призов на службу

Київ • УНН

 • 146741 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. У вівторок на пресконференції міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс заявив, що нинішня система військової служби в Латвії себе вичерпала, тож упродовж п'яти років у країні має з'явитися служба захисту держави. Спочатку вона буде добровільною, а потім загальною. Про це повідомляє місцеве видання Delfi, передає УНН.

Деталі

З 2023 до 2028 року заплановано перехідний період, коли чоловіки віком 18-27 років зможуть служити на добровільній основі. Потім служба стане обов'язковою. Введення нової системи служби має прийняти Сейм.

Згідно з планом Міноборони, 1 січня 2023 року розпочнеться перший добровільний заклик, у рамках якого на службу планують ухвалити 500 осіб. Вони можуть вибрати один із чотирьох видів служби:

- служба захисту держави;
- земессардзе (Національна гвардія Латвії);
- курси командирів з урахуванням вузу;
- альтернативна служба.

Термін служби становитиме 11 місяців, у тому числі один місяць відпустки. Заклик проводитиметься двічі на рік — 1 січня та 1 липня. Студенти зможуть пройти службу після завершення навчання у виші. Жінки можуть подати заявку добровільно.

Призовники отримуватимуть компенсацію у розмірі 400 євро на місяць на повсякденні витрати. Харчування та проживання у казармах, а також спортивну інфраструктуру оплачує держава.

Для молодих людей, які відмовляться проходити один із чотирьох запропонованих варіантів служби, будуть передбачені санкції, але поки що глава Міноборони не повідомив, які саме. Водночас він нагадав, що у Фінляндії, наприклад, при відмові від служби до громадянина можуть бути застосовані обмеження на поїздки.

Латвія ухвалила рішення про відмову від обов'язкової служби у 2006 році.

Нагадаємо

До Латвії прибули системи ППО для захисту Балтійського регіону.

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