Из-за российской агрессии в Украине в Латвии хотят вернуть призыв на службу
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Во вторник на пресс-конференции министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что нынешняя система военной службы в Латвии себя исчерпала, поэтому в течение пяти лет в стране должна появиться служба защиты государства. Сначала она будет добровольной, а затем всеобщей. Об этом сообщает местное издание Delfi, передает УНН.
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С 2023 по 2028 год запланирован переходный период, когда мужчины в возрасте 18-27 лет смогут служить на добровольной основе. Затем служба станет обязательной. Ввод новой системы службы должен принять Сейм.
Согласно плану Минобороны, 1 января 2023 года начнется первый добровольный призыв, в рамках которого на службу планируют принять 500 человек. Они могут выбрать один из четырех видов службы:
– служба защиты государства;
– земессардзе (Национальная гвардия Латвии);
– курсы командиров с учетом вуза;
– альтернативная служба.
Срок службы составит 11 месяцев, включая один месяц отпуска. Призыв будет проводиться дважды в год — 1 января и 1 июля. Студенты смогут пройти службу после завершения учебы в вузе. Дамы могут подать заявку добровольно.
Призывники будут получать компенсацию в размере 400 евро в месяц на ежедневные расходы. Питание и проживание в казармах и спортивную инфраструктуру оплачивает государство.
Для молодых людей, которые откажутся проходить один из четырех предложенных вариантов службы, будут предусмотрены санкции, но пока глава Минобороны не сообщил, какие именно. В то же время, он напомнил, что в Финляндии, например, при отказе от службы к гражданину могут быть применены ограничения на поездки.
Латвия приняла решение об отказе от обязательной службы в 2006 году.
Напомним
В Латвию прибыли системы ПВО для защиты Балтийского региона.