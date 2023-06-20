Через ранкову атаку рф дронами у Львові змінили маршрут трамваї - мер
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Через ранкову атаку російських військ дронами у Львові змінили маршрут три трамваї, повідомив у вівторок мер міста Андрій Садовий, пише УНН.
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"Через ранкові обстріли у Львові три трамваї змінили маршрут. Трамвайні маршрути 3 і 9 закоротили до Академії мистецтв, а трамвайний маршрут №4 їде через вулицю Городоцьку. Окрім цього, на ці маршрути випустили на кілька трамваїв менше, аби не збільшувати трафік", - написав він у Telegram.
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Садовий уточнив, що "цієї ночі дрони атакували Львів та область". І повторив інформацію голови ОВА, що є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури.
"Пожежники, ДСНС та комунальники працюють на місці. Жертв немає", - повідомив Садовий.
Нагадаємо
У Львові у ніч на 20 червня лунали вибухи.