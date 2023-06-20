Из-за утренней атаки рф дронами во Львове изменили маршрут трамваи - мэр

Цитата

"Из-за утренних обстрелов во Львове три трамвая изменили маршрут. Трамвайные маршруты 3 и 9 скоротили до Академии искусств, а трамвайный маршрут №4 едет через улицу Городоцкую. Кроме этого, на эти маршруты выпустили на несколько трамваев меньше, чтобы не увеличивать трафик", - написал он в Telegram.

Детали

Садовый уточнил, что "этой ночью дроны атаковали Львов и область". И повторил информацию главы ОВА, что есть попадание в объект критической инфраструктуры.

"Пожарные, ГСЧС и коммунальщики работают на месте. Жертв нет", - сообщил Садовый.

Напомним

Во Львове в ночь на 20 июня раздавались взрывы.