Через ракетну атаку ураження є у трьох регіонах, відновлення може зайняти більше часу - Укренерго
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. В енергосистемі України після уже 9-ї масованої ракетної атаки зберігається значний дефіцит електроенергії, ураження є у трьох регіонах, відновлення може зайняти більше часу, по Україні застосовані аварійні відключення, повідомили в НЕК "Укренерго", пише УНН.
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"Сьогодні ворог знову завдав масований ракетний удар по енергетичній інфраструктурі України. За оцінками військових, на наші енергооб’єкти летіло близько 70 ракет. Це вже 9 цілеспрямована терористична ракетна атака росії на енергосистему України. Основною ціллю знов стали магістральні мережі та об’єкти генерації. В результаті обстрілів в системі суттєво збільшився дефіцит електроенергії, який і до цього був значним", - повідомили в Укренерго.
"На жаль, є влучання. Найбільших уражень зазнали північний, південний, і центральний регіони. Там, де це зараз можливо, ремонтні бригади вже оцінюють обсяг пошкоджень та розпочинають ремонтно-аварійні роботи", - додали у компанії.
Деталі
Як повідомляється, енергетики тримають ситуацію під контролем.
"Попри всі пошкодження та завдяки професійній роботі енергетиків в енергосистемі зберігається стабільна частота 50 Гц, працюємо синхронно з європейською континентальною мережею.
Режим надзвичайної ситуації введено тільки для учасників ринку електроенергії, відповідно до вимог “Правил ринку електроенергії”. Він стосується виключно ринкових операцій", - роз'яснили у компанії.
"Наразі по всій території України діє режим аварійних відключень. Зважаючи на те, що це вже 9 хвиля ракетних ударів по енергетичних об’єктах, відновлення електропостачання може зайняти більше часу, ніж раніше. Пріоритетно електроенергія буде подаватись на об’єкти критичної інфраструктури: лікарні, водоканали, об’єкти теплопостачання, очисні споруди", - наголосили в Укренерго.
Доповнення
Через ракетні удари пошкоджено енергооб'єкти на сході та півдні України.
По всій Україні ввели аварійні відключення світла.