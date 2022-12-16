Из-за ракетной атаки поражения есть в трех регионах, восстановление может занять больше времени - Укрэнерго

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"Сегодня враг снова нанес массированный ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины. По оценкам военных, на наши энергообъекты летело около 70 ракет. Это уже 9 целенаправленная террористическая ракетная атака россии на энергосистему Украины. Основной целью вновь стали магистральные сети и объекты генерации. В результате обстрелов в системе существенно увеличился дефицит электроэнергии, который и до этого был значительным", - сообщили в Укрэнерго.

"К сожалению, есть попадания. Наибольшие поражения получили северный, южный и центральный регионы. Там, где это сейчас возможно, ремонтные бригады уже оценивают объем повреждений и начинают ремонтно-аварийные работы", - добавили в компании.

Детали

Как сообщается, энергетики держат ситуацию под контролем.

"Несмотря на все повреждения и благодаря профессиональной работе энергетиков в энергосистеме сохраняется стабильная частота 50 Гц, работаем синхронно с европейской континентальной сетью.

Режим чрезвычайной ситуации введен только для участников рынка электроэнергии, в соответствии с требованиями “Правил рынка электроэнергии”. Он касается исключительно рыночных сделок", - разъяснили в компании.

"В настоящее время по всей территории Украины действует режим аварийных отключений. Учитывая, что это уже 9 волна ракетных ударов по энергетическим объектам, возобновление электроснабжения может занять больше времени, чем раньше. Приоритетно электроэнергия будет подаваться на объекты критической инфраструктуры: больницы, водоканалы, объекты теплоснабжения, очистные сооружения", - отметили в Укрэнерго.

Дополнение

Из-за ракетных ударов повреждены энергообъекты на востоке и юге Украины.

По всей Украине ввели аварийные отключения света.