Через ракетні обстріли з сектора Газа постраждали двоє ізраїльтян
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Двоє ізраїльтян отримали поранення внаслідок ракетного обстрілу ізраїльських міст з сектора Газа. Про це повідомляє УНН з посиланням на Haaretz.
Повідомляється, що 80-річна жінка знаходиться у важкому стані, 49-річний чоловік – отримав поранення середньої тяжкості.
Крім того, повідомляється, що 22-річний палестинець у секторі Газа загинув внаслідок ізраїльських ударів у відповідь, ще чотири особи – поранені.
Нагадаємо, військові Ізраїлю повідомили про те, що вдарили танками по цілях ХАМАС у секторі Газа у відповідь на запущені звідти ракети.
У прес-службі Армії оборони Ізраїлю зазначили, що радикали з сектора Газа з ранку суботи запустили по Ізраїлю вже близько 200 ракет. Ізраїльські військові у відповідь вразили військові цілі радикальних організацій ХАМАС та "Ісламський джихад".