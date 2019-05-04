Ізраїль вдарив по цілях ХАМАС після запуску понад 90 ракет з сектора Газа
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Військові Ізраїлю повідомили про те, що вдарили танками по військовим постам ХАМАС у секторі Газа у відповідь на запущені звідти понад 90 ракет. Про це повідомила прес-служба Армії оборони Ізраїлю у Twitter, передає УНН.
"Армія Ізраїлю вдарила танками по військових постах ХАМАС у секторі Газа", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що атака була проведена у відповідь на понад 90 ракет, випущених в ізраїльських мирних жителів сьогодні вранці з території сектора Газа. Інформації про постраждалих поки немає.
У прес-службі Армії раніше зазначили, що сирени повітряної тривоги спрацювали в суботу, 4 травня, у місті Сдерот, а також на території регіональних рад Ешколь, Хоф-Ашкелон, Шаар ха-Негев і Сдот-Негев на півдні Ізраїлю.
Нагадаємо, ізраїльські військові в четвер завдали ударів по цілях інфраструктури ХАМАС на всій території сектора Гази у відповідь на запуск палаючих куль.