Из-за ракетных обстрелов с сектора Газа пострадали двое израильтян
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Двое израильтян получили ранения в результате ракетного обстрела израильских городов из сектора Газа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Haaretz.
Сообщается, что 80-летняя женщина находится в тяжелом состоянии, 49-летний мужчина - получил ранения средней тяжести.
Кроме того, сообщается, что 22-летний палестинец в секторе Газа погиб в результате израильских ударов в ответ, еще четыре человека - ранены.
Напомним, военные Израиля сообщили о том, что ударили танками по целям ХАМАС в секторе Газа в ответ на запущенные оттуда ракеты.
В пресс-службе Армии обороны Израиля отметили, что радикалы из сектора Газа с утра субботы запустили по Израилю уже около 200 ракет. Израильские военные в ответ поразили военные цели радикальных организаций ХАМАС и "Исламский джихад".