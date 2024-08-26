Через проблеми з подачею потужності були застосовані превентивні відключення
Київ • УНН
Перебої з електропостачанням в Україні спричинені проблемами з подачею потужності, зокрема на АЕС. Частина відключень була превентивною, інші могли бути викликані пошкодженням електрообладнання.
Перебої з електропостачанням по Україні стали наслідком проблем із подачею потужності, зокрема на атомних електростанціях, та могли бути спричинені як превентивними заходами, так і пошкодженням електрообладнання.
Про це повідомив член Наглядової ради "Укренерго" Юрій Бойко, під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
Сьогодні вранці були нюанси повʼязані з подачею потужності, в тому числі на атомних електростанціях, саме тому не в усіх є світло. Такі заходи можуть викликатись превентивними кроками так і через пошкодження електрообладнання
Він зазначив, що частина відключень була превентивною.
Нагадаємо Мер Києва Віталій Кличко повідомив про перебої з енергопостачанням у кількох районах столиці. За словами фахівців, це пов'язано з проблемами в загальноукраїнській енергетичній мережі.