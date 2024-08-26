Из-за проблем с подачей мощности были применены превентивные отключения

Перебои с электроснабжением по Украине стали следствием проблем с подачей мощности, в частности на атомных электростанциях, и могли быть вызваны как превентивными мерами, так и повреждением электрооборудования.

Об этом сообщил член Наблюдательного совета «Укрэнерго» Юрий Бойко, во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Сегодня утром были нюансы связанные с подачей мощности, в том числе на атомных электростанциях, поэтому не у всех есть свет. Такие меры могут вызываться превентивными шагами так и из-за повреждения электрооборудования - рассказал Бойко.

Он отметил, что часть отключений была превентивной.

Напомним Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о перебоях с энергоснабжением в нескольких районах столицы. По словам специалистов, это связано с проблемами в общеукраинской энергетической сети.