Через пожежу зі столичної багатоповерхівки евакуйовували людей
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Під час пожежі в квартирі багатоповерхівки у Києві у ніч на вівторок вогнеборці евакуйовували трьох людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ГУ ДСНС у столиці.
Повідомлення про пожежу, яка виникла в 5-поверховому житловому будинку на бульварі Вацлава Гавела, 79А, що в Солом'янському районі столиці, рятувальники отримали 20 січня о 23:35.
По прибуттю вогнеборці встановили, що займання виникло в одній із квартир на 4-му поверсі.
"Під час гасіння пожежі бійці вивели 3 людей на безпечну відстань та передали фахівцям швидкої медичної допомоги", - додали у відомстві.
О 00:23 рятувальники локалізували загоряння та о 01:15 – ліквідували.
Внаслідок пожежі вогнем знищено кімнату та балкон, частково пошкоджено кухонні меблі, закопчено стіни та стелю квартири.
Причина займання наразі встановлюється.
Нагадаємо, в Україні за минулий тиждень у пожежах загинуло понад 40 осіб.