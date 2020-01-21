Из-за пожара из столичной многоэтажки эвакуировали людей
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Во время пожара в квартире многоэтажки в Киеве в ночь на вторник пожарные эвакуировали трех человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГУ ГСЧС в столице.
Сообщение о пожаре, возникшем в 5-этажном жилом доме на бульваре Вацлава Гавела, 79А, что в Соломенском районе столицы, спасатели получили 20 января в 23:35.
По прибытию пожарные установили, что возгорание возникло в одной из квартир на 4-м этаже.
"Во время тушения пожара бойцы вывели 3 человек на безопасное расстояние и передали специалистам скорой медицинской помощи", - добавили в ведомстве.
В 00:23 спасатели локализовали возгорание и в 01:15 - ликвидирован.
В результате пожара огнем уничтожено комнату и балкон, частично повреждены кухонная мебель, закопчены стены и потолок квартиры.
Причина возгорания устанавливается.
Напомним, в Украине за прошедшую неделю в пожарах погибли более 40 человек.