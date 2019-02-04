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Через пожежу в іранському космічному центрі загинули троє вчених

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 лютого. УНН. Пожежа в Центрі космічних досліджень Ірану забрала життя трьох вчених. Про це передає УНН із посиланням на іранське агентство ISNA.

Міністр телекомунікацій Ірану Мохаммад Джавад Азарі Джахромі повідомив, що три дослідники загинули "через пожежу в одній з будівель Центру космічних досліджень". Інших подробиць трагедії не повідомляється.

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Нагадаємо, на території Миколаївського морського порту сталася пожежа: зайнялася вентиляційна труба. Площа займання становила 20 кв. м. Пожежа, ймовірно, сталася через порушення технологічного регламенту.

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Як повідомляв УНН, у Росії на заводі в Кінгісеппському районі Ленінградської області стався вибух.

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