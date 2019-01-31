Пожежа у миколаївському порту могла статися через порушення регламенту
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Пожежа на території Миколаївського морського порту, ймовірно, сталася через порушення технологічного регламенту. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ГУ ДСНС у Миколаївської області.
"Ймовірна причина пожежі - порушення технологічного регламенту", - йдеться в повідомленні.
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Як повідомляв УНН, сьогодні сталася пожежа на території Миколаївського морського порту: зайнялася вентиляційна труба. Площа займання становила 20 кв. м.
Раніше повідомлялося про пожежу на території заводу, у складському приміщенні, в Івано-Франківській області.