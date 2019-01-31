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Пожежа у миколаївському порту могла статися через порушення регламенту

Пожежа у миколаївському порту могла статися через порушення регламенту

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Пожежа на території Миколаївського морського порту, ймовірно, сталася через порушення технологічного регламенту. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ГУ ДСНС у Миколаївської області.

"Ймовірна причина пожежі - порушення технологічного регламенту", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНН, сьогодні сталася пожежа на території Миколаївського морського порту: зайнялася вентиляційна труба. Площа займання становила 20 кв. м.

Раніше повідомлялося про пожежу на території заводу, у складському приміщенні, в Івано-Франківській області.

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